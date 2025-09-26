Rio Gallegos lidera el ranking de pobreza en la Patagonia

Santa Cruz-, El Indec elaboró un reciente informe sobre los niveles de la pobreza en la Argentina para el primer semestre 2025.

Si bien es cierto que a nivel general este flagelo perdió peso en el país, el foco a considerar es la capital provincial ya que es la ciudad con mayor índice en la región.

El organismo informó que, el 32,3% de la población de Río Gallegos vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 3,4% se encuentra en indigencia.

Esto representa a unas 42.976 personas pobres y 4.589 indigentes en la ciudad.

En la estadística la capital de Santa Cruz supera a Comodoro Rivadavia-Rada Tilly que tiene el 26,9% de pobreza y a las localidades de Neuquén-Plottier con el 26% de pobreza.

En tanto que el promedio nacional en el mismo período fue del 31,6% y la indigencia del 6,8%.

