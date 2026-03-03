Comodoro: Brutal ataque a un menor de 15 años

Policiales-, Un menor de 15 años fue golpeado con un palo cuando volvía a su casa

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio San Martín. El adolescente fue trasladado al hospital regional tras el ataque, mientras la policía trabaja para identificar al agresor.

La policía de Chubut intervino este martes a la madrugada en el barrio San Martín, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, por una supuesta pelea en la vía pública. Al llegar, se encontraron con un joven con un traumatismo en la cabeza que fue derivado al hospital. El agresor aún no fue identificado.

Según se pudo saber , el hecho ocurrió cerca de las 03:20 de la mañana en calle Huergo al 3.500, cuando un llamado anónimo alertó a la guardia de la Comisaría Séptima sobre una pelea entre dos personas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos de la seccional, con personal de infantería, se encontraron con un adolescente de 15 años, sentado en el suelo asfáltico con lesiones en el lado izquierdo de la cabeza.

El joven relató que, en momentos en que se encontraba caminando hacia su domicilio en calle Sarmiento al 3.900 del barrio San Martín, fue agredido, desconociendo el motivo, por una persona de sexo masculino con un elemento contundente similar a un palo.

Hasta el lugar arribó una ambulancia del servicio de emergencias médicas. Al lugar, en ese mismo instante, según informaron fuentes policiales, también arribó la madre del menor.

El personal médico, luego de examinarlo, refiere que el menor presentaba un traumatismo en la cabeza, sin correr riesgo su vida; sin embargo, se dispuso de manera preventiva su traslado hacia el hospital regional a los fines de realizar los correspondientes exámenes médicos.

Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado y no se registraron detenciones vinculadas al hecho. La Policía del Chubut se encuentra realizando tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la recolección de testimonios y el análisis de posibles registros de cámaras de seguridad en la zona. El objetivo es establecer con precisión cómo se produjo el ataque y dar con el responsable en las próximas horas.

