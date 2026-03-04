24 allanamientos por investigación en delito contra la propiedad.

Caleta Olivia-, La Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones informa que en la jornada de ayer, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia llevó adelante un importante operativo en el marco de la causa caratulada “División de Investigaciones C.O. s/ Denuncia”, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia.

Dias atrás se dio cumplimiento a las órdenes de allanamientos y secuestros, la cual disponía un total de 24 registros domiciliarios, ejecutados de manera simultánea en distintos barrios de la ciudad caletense.

El procedimiento contó con la colaboración de personal de las Divisiones de Investigaciones y Narcocriminalidad de Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras; Narcocriminalidad Caleta Olivia; Oficiales de las Comisarías de Caleta Olivia, Fuerzas Especiales (GOE); División Comando de Patrullas; y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de Caleta Olivia, quienes brindaron seguridad externa en cada diligencia. Asimismo, participaron la Subsecretaría de Comercio, Bromatología y Desarrollo Productivo, y el Ministerio de Trabajo local.

Investigación

Las diligencias fueron ordenadas en el marco de actuaciones prevencionales instruidas por esta División, vinculadas a diversos hechos contra la propiedad, principalmente la sustracción de motovehículos ocurridos durante el corriente año y el anterior en Caleta Olivia y localidades vecinas como Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras.

En relación a estos hechos, se habían recepcionado múltiples denuncias por robo de motovehículos y su utilización como medio comisivo en distintos ilícitos, algunos de los cuales tomaron estado público, sin haberse logrado hasta la fecha el total esclarecimiento.

Resultados del operativo

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de:

06 motos de distintas cilindradas

Diversas autopartes de motos

En uno de los domicilios se constató la presencia de cinco (05) plantines y una (01) planta sembrada en tierra, de características similares a cannabis, dándose inmediata intervención a la División Narcocriminalidad local, que conforme directivas de la Fiscalía Federal procedió al secuestro de los ejemplares.

Asimismo, un hombre de 44 años, fijó domicilio a disposición de la sede judicial interviniente.

Por otra parte, personal de la Subsecretaría de Comercio, Bromatología y Desarrollo Productivo y del Ministerio de Trabajo labró cinco (05) actas de infracción y dispuso la clausura de dos (02) comercios.

Supervisión

El operativo fue coordinado por el Jefe a/c del Departamento del Delito Organizado Zona Norte, Crio. Insp. Pedro Rearte; y supervisado por el Director General de Investigaciones, Crio. Mayor Tolaba; el Ministro de Seguridad, Pedro Prodromo; y el Secretario de Estado, Sr. Bruno Gómez.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz continúa trabajando de manera articulada y sostenida en la prevención e investigación de delitos contra la propiedad, reforzando las acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y recuperación de bienes sustraídos.

