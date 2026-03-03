Inscripciones para aprender Lengua de Señas Arg

Las Heras-, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA
En Las Heras se sigue dando pasos hacia una comunidad más inclusiva.
Aprender Lengua de Señas Argentina no es solo incorporar una herramienta de comunicación, es abrir puertas, generar oportunidades y derribar barreras.
Disertante: Comunicadora Quiroga Cintia (Reg. N° 11.457/23)
Requisito: Fotocopia de DNI
Desde los 8 años, sin límite de edad
Una sociedad más justa se construye entre todos
#IntendenciaAntonioCarambia
