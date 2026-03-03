Inscripciones para aprender Lengua de Señas Arg

Las Heras-, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA

En Las Heras se sigue dando pasos hacia una comunidad más inclusiva.

Aprender Lengua de Señas Argentina no es solo incorporar una herramienta de comunicación, es abrir puertas, generar oportunidades y derribar barreras.

Disertante: Comunicadora Quiroga Cintia (Reg. N° 11.457/23)

Requisito: Fotocopia de DNI

Desde los 8 años, sin límite de edad

Una sociedad más justa se construye entre todos

#IntendenciaAntonioCarambia

SUMATE COMO AUSPICIANTE: 2974194088

