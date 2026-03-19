Nena de 2 años desapareció y hay una desesperada búsqueda en Córdoba

Nacionales-, Esmeralda Pereyra López fue vista por última vez en Cosquín. La búsqueda incluye un operativo masivo con drones, rastrillajes y más de 100 personas.

La ciudad de Cosquín atraviesa horas de profunda conmoción por la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del miércoles 18 de marzo. Ante la gravedad del caso y la posibilidad de un secuestro, el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina activó el sistema de Alerta Sofía.

Según informaron fuentes oficiales, la menor fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda de gran escala que tiene como “punto cero” el domicilio familiar, ubicado en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra.

UN OPERATIVO DE MÁXIMA INTENSIDAD

El rastrillaje se desarrolla con una logística compleja en la zona serrana. Participan más de 100 efectivos entre personal policial, bomberos voluntarios y equipos especializados. Se utilizan drones con visión nocturna, unidades caninas K9 y brigadas de búsqueda terrestre que recorren áreas de difícil acceso, incluyendo sectores cercanos al río.

En el operativo intervienen dotaciones de distintas localidades del Valle de Punilla, junto a equipos del DUAR y del Equipo de Táctica ante Catástrofes (Etac). Además, se articulan tareas con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas y organismos nacionales.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que trabajan “sobre todas las hipótesis posibles” y confirmó que el despliegue continuará durante toda la noche: “Vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda”.

Por su parte, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, bajo la dirección de la fiscal Silvana Pen, quien solicitó prudencia en la difusión de información sensible.

SOSPECHAS Y DESESPERACIÓN EN LA FAMILIA

Mientras la búsqueda avanza, crece la angustia en el entorno de la menor. Familiares y vecinos sostienen la hipótesis de que alguien podría haberla sustraído.

“Alguien se la llevó”, afirmó Florencia, tía de la niña, en declaraciones a medios locales. Según detalló, Esmeralda vestía un body gris al momento de su desaparición y solía moverse cerca de su casa, pero no alejarse.

“Es una nena chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos a buscarla. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla”, expresó con desesperación.

La mujer también señaló que la familia no tiene conflictos previos que permitan explicar la situación y describió el impacto emocional: “Mi hermana no puede más, estamos destruidos”.

En paralelo, vecinos de la zona participan activamente en la búsqueda. Algunos testimonios apuntaron a situaciones llamativas en las inmediaciones, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

CÓMO ES ESMERALDA Y CÓMO COLABORAR

La niña mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño largo hasta los hombros y ojos marrones.

Las autoridades solicitan que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a las líneas 134 o 911, o en la comisaría más cercana.

El caso mantiene en alerta a toda la provincia y moviliza recursos a nivel nacional, mientras continúa la intensa búsqueda para dar con la menor lo antes posible.

(Nota: Canal 12 web – PH: primera edición)

TIENDA DE MASCOTAS 9 DE JULIO (EX RIO GALLEGOS) y C. FERNANDEZ

Visited 35 times, 35 visit(s) today