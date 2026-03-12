Conectividad terrestre refuerza controles en rutas provinciales

Las Heras-, La Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, llevó adelante operativos de fiscalización y control en la franja norte de la provincia, específicamente en las rutas provinciales N°18 y N°43, en la localidad de Las Heras.

Los procedimientos se realizaron de manera articulada con Policía Caminera y personal de la Seccional Primera de Las Heras, con el objetivo de reforzar la presencia en ruta y garantizar la seguridad operacional del transporte.

Durante las jornadas se verificaron dispositivos de seguridad vehicular, documentación obligatoria y condiciones del transporte terrestre, en el marco de las acciones que se desarrollan para fortalecer la seguridad en las rutas provinciales.

