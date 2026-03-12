Relevamientos territoriales en el marco del Plan Invernal 2026

Santa Cruz-, En el marco de la política social impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración continúa los relevamientos territoriales para garantizar asistencia durante los meses más fríos del año.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través del equipo del CIC Jesús Misericordioso, dio continuidad este miércoles al relevamiento en el marco del Plan Invernal 2026.

La jornada incluyó visitas a familias y titulares de derecho de la jurisdicción del mencionado Centro Integrador Comunitario, relevando especialmente aquellos domicilios que no cuentan con red de gas, con el objetivo de brindar un acompañamiento financiero destinado a la recarga de garrafas durante tres meses.

En este contexto, el equipo inició su recorrido en el barrio “Madres a la Lucha”, donde además de realizar el relevamiento correspondiente, actualizó información de los titulares de derecho e informó sobre los distintos programas vigentes de la cartera social provincial, como Energía Santa Cruz, Tarjeta Social y otros dispositivos de acompañamiento integral.

Al respecto, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez, detalló que este operativo se lleva adelante por indicación de la ministra Luisa Cárdenas y la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés, y se replicará en las distintas jurisdicciones de los CIC provinciales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras y El Calafate, así como en aquellas localidades que cuentan con referentes territoriales del Ministerio en toda la provincia.

Visited 40 times, 40 visit(s) today