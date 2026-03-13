Cipolletti: Golpe al narcomenudeo

Regionales-, Detuvieron a dos personas y secuestraron droga.

La Policía Federal Argentina realizó un operativo en el barrio La Paz de Cipolletti donde desbarató un punto de venta de estupefacientes, secuestró cocaína y marihuana y detuvo a dos personas investigadas por narcomenudeo.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Cipolletti, en el barrio La Paz. Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas y se secuestraron drogas fraccionadas para su comercialización.

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la División Antidrogas Cipolletti en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico.

Una investigación que comenzó en 2025

El caso comenzó a investigarse a mediados de octubre de 2025, cuando se recibió información que advertía sobre una vivienda utilizada para la venta de drogas.

A partir de esa denuncia, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, encabezada por el fiscal Sebastián Gallardo junto al auxiliar fiscal Francisco Iglesia Frezzini, encomendó a la fuerza federal realizar tareas de inteligencia. Los investigadores realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron confirmar que el inmueble denunciado, ubicado en un complejo de monoblocks, funcionaba como un punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. Allanamiento en barrio La Paz

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías de General Roca, a cargo del juez Hugo Horacio Greca, ordenó el allanamiento del domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Castello y Ushuaia.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar una importante cantidad de droga fraccionada para su venta directa. Entre los elementos incautados se encontraron:

clorhidrato de cocaína,

picadura de marihuana,

dinero en efectivo,

una balanza de precisión,

dos teléfonos celulares,

una picana eléctrica, presuntamente utilizada para la seguridad del lugar.

Dos detenidos

En el operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes estaban identificados como los principales responsables de la actividad ilegal.

Tras las actuaciones correspondientes, el magistrado interviniente dispuso la imputación de ambos por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa judicial.

Fuente: ADNSUR

