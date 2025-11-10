Reconocimiento al equipo de Esterilización

Las Heras-, Desde el hospital local, informaron que esta semana, el Director Hospitalario Od. Fabian Birgos, visitó el Servicio de Esterilizacion de nuestro hospital, recorriendo las instalaciones y realizando un relevamiento del estado de los equipos y del desempeño del personal.

Durante la visita, el jefe del servicio, Tec German Gil, presentó los avances logrados y destacó el compromiso de todo el equipo en mantener un funcionamiento eficiente y seguro de los equipos utilizados a diario.

El Director Hospitalario expresó:

“𝗘𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝘀 𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝘀𝗼, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶𝗻 𝗱𝘂𝗱𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗶𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮. 𝗠𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼.”

𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 por su dedicación, responsabilidad y esfuerzo constante en beneficio de nuestros pacientes.

