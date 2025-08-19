Rafael Güenchenen felicito a Álvarez por su candidatura

Santa cruz-, El líder sindical de Sipger Guenchenen, dejo un posteo ante la candidatura: “Quiero felicitar a Daniel Álvarez, primer candidato a diputado nacional por el frente Por Santa Cruz.

​Daniel es un vecino que conoce y siente las necesidades de nuestra provincia. Su trabajo como funcionario demuestra su compromiso diario para mejorar la vida de todos los santacruceños. Es un gran representante del proyecto político que encabeza Claudio Vidal.

​Ahora, con esa misma pasión y fuerza, tenemos que llevarlo al Congreso de la Nación para que defienda los intereses de Santa Cruz, haciendo escuchar nuestra voz donde se toman las decisiones más importantes para nuestro futuro.

Visited 1 times, 1 visit(s) today