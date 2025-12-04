Convocatoria en general para donar sangre en la Legislatura Provincial

Santa Cruz-, La charla informativa dirigida al personal legislativo y la colecta externa que se realizará el próximo martes 09/12 de 08 a 12:30 horas en las instalaciones de la Legislatura Provincial fueron impulsadas desde la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Esta mañana, el director del Centro Regional de Hemoterapia, el Dr. José Gutiérrez, y el Lic. Javier Gómez, especialista en hemoterapia, brindaron una charla informativa al personal de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz a fin de promover la donación de sangre y médula ósea, en el marco de una campaña y colecta externa que se realizará la próxima semana.

Esta iniciativa impulsada por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, busca fomentar este acto voluntario, solidario y altruista que salva vidas, acercar información clara y precisa a fin de concientizar sobre la importancia de este acto para toda la comunidad, como así también fortalecer el banco de hemoterapia para abastecer a toda la provincia teniendo en cuenta disminución de donaciones en las últimas semanas.

De esta forma, la comunidad en general podrá inscribirse para participar de la colecta hasta el viernes 05/12, de 08:00 a 18:00 horas, en la Dirección de Recursos Humanos de la Legislatura Provincial sita en calle Alcorta N° 431 de la capital santacruceña; mientras que la colecta de sangre se realizará el próximo martes 09/12 en las instalaciones de la Legislatura de 08:00 a 12:30 horas.

Por último, vale aclarar que cualquier persona en buen estado de salud puede donar sangre, evitando alimentos grasos y completando una entrevista previa con el equipo de salud que estará a cargo del operativo.

