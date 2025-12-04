Viajar con mascotas, una tendencia que crece

Nacionales-, Cumplir con las regulaciones y asegurar el bienestar animal en materia de alimentación son aspectos importantes a la hora de viajar.

Las valijas, los pasajes, el alimento y el bebedero portátil. En los últimos años, son muchos los argentinos que planifican viajar junto a sus mascotas. El número de personas que viajan con animales crece año a año impulsado por un cambio cultural profundo: los perros pasaron de ocupar un rol secundario a ser un miembro más de la familia, presentes también a la hora de sacar los pasajes.

A nivel global, el interés por viajar con mascotas se traduce en un mercado en plena expansión. Según informes internacionales, los servicios vinculados al traslado y cuidado de animales durante los viajes fueron valuados en USD 2,4 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzarán USD 3,9 mil millones hacia 2030, con un crecimiento anual cercano al 9 %. Otros relevamientos estiman un avance similar, al pasar de USD 2,04 mil millones en 2024 a USD 3,31 mil millones en 2029.

En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el organismo responsable de fiscalizar los traslados de perros y gatos. Para los traslados de mascotas dentro del territorio argentino (aéreo, terrestre o acuático) la entidad aclara que no cuenta con una normativa específica, aunque pone a disposición una serie de recomendaciones orientadas a garantizar un traslado seguro y responsable de los animales:

Certificado de vacunación antirrábica: obligatorio para perros y gatos de tres meses o más que viajen dentro del país, emitido por un veterinario matriculado o autoridad sanitaria oficial. Puede ser requerido por controles o empresas de transporte, y debe presentarse en original (con copia) y con datos completos y legibles.

Certificado de salud: exigido únicamente cuando el animal se transporta como carga en vuelos de cabotaje; debe emitirse dentro de los diez días previos al viaje y presentarse junto con la vacunación antirrábica vigente.

Viajeros internacionales: quienes ingresen temporalmente al país o estén en tránsito entre terceros países deben presentar el Certificado Veterinario Internacional (CVI) o el pasaporte veterinario europeo emitido en el país de origen. Estos documentos incluyen la vacunación antirrábica vigente, exigida para animales mayores de tres meses, cuya validez puede variar según la normativa del país emisor

En el transporte aéreo, varias aerolíneas permiten el traslado de perros y gatos pequeños en cabina, siempre que cumplan con el peso y tamaño establecidos, y presenten la documentación sanitaria correspondiente.

En el transporte terrestre, algunas empresas de larga distancia también habilitaron el viaje de mascotas pequeñas, bajo condiciones similares que priorizan la seguridad, la higiene y la convivencia con los demás pasajeros.

El bienestar animal en el centro del viaje

Viajar debe ser una experiencia placentera también para las mascotas. Los perros son animales de hábitos, y los cambios de rutina pueden afectar su bienestar. Por eso, una alimentación equilibrada y constante es fundamental para mantener su salud durante los traslados.

El Instituto Científico Waltham Petcare, centro científico de Mars Petcare, en su libro de bolsillo sobre nutrición esencial de gatos y perros explica que ningún otro factor desempeña un rol tan crucial en la salud y bienestar de las mascotas como una dieta nutricionalmente balanceada, ya sea que se trate de alimentos húmedos, secos o semi-húmedos.

En este contexto, Pedigree®, marca líder en nutrición animal, se unió a Flybondi y Flecha Bus para acompañar a los tutores que viajan con sus perros, ofreciendo opciones prácticas y saludables durante el recorrido.

«Pedigree no solo ofrece una nutrición completa y balanceada, sino que también entiende las necesidades de los ‘dogs parents’ modernos que buscan practicidad y comodidad para sus perros. Para estos casos, los sobres de alimentos húmedos son una gran opción. Con el apoyo y compromiso de Flecha Bus y Flybondi, garantizamos que los perros puedan disfrutar de una nutrición deliciosa y saludable durante sus viajes, asegurando la calidad y bienestar de las mascotas sin importar la distancia», expresó María García, Gerente de Marketing de Pedigree.

Con el objetivo de hacer más cómodo y seguro el traslado de las mascotas, esta alianza busca acompañar a los tutores en cada trayecto, brindando una solución práctica que asegura una nutrición adecuada sin importar el destino.

La portabilidad de los sobres de alimento húmedo Pedigree® permite mantener la rutina alimentaria del perro y garantizar su bienestar, incluso fuera de casa.

Beneficios clave para los dueños de perros

Nutrición completa y balanceada: Formulada con ingredientes de calidad para promover la salud digestiva, la energía y la vitalidad de los perros.

Practicidad y comodidad: Fácil de transportar, ideal para aquellos que viajan con sus mascotas y necesitan una opción rápida y confiable.

Cada vez más personas eligen viajar con sus mascotas, y hacerlo de manera responsable implica cumplir con las regulaciones sanitarias, garantizar la seguridad del traslado y cuidar su alimentación. Pedigree®, Flybondi y Flecha Bus se unen para que las mejores rutas se disfruten en familia.

