Crece la morosidad en los bancos y preocupa el aumento de deudas impagas

Nacionales-, Los balances de entidades como Supervielle, Macro, Galicia y BBVA muestran más préstamos en mora y mayores previsiones por incobrabilidad. La suba de tasas y la caída del poder de pago de las familias impactaron en el sistema financiero.

viernes 6 de marzo de 2026 09:54

Un deterioro en la calidad del crédito, marcado por un aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y una caída en la rentabilidad, es el dato que surge de los principales bancos privados en Argentina en lo que respecta a los números que dejó el 2025.

Los resultados presentados por entidades como Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Financiero Galicia muestran que cada vez más clientes tienen dificultades para cumplir con el pago de sus préstamos.

Según los informes financieros, este escenario está vinculado principalmente con las altas tasas de interés registradas durante gran parte de 2025, la desaceleración de la economía y la presión sobre los ingresos de los hogares, factores que comenzaron a afectar la capacidad de pago de muchas familias desde marzo del año pasado y que se intensificaron hacia fin de año.

El sector bancario advierte que cada vez más personas pagan solo el mínimo o se atrasan en sus obligaciones.

Aumento de la morosidad

Uno de los casos más notorios es el de Grupo Supervielle, donde el nivel de préstamos en mora subió al 5% en el último trimestre de 2025, cuando en el trimestre anterior era del 3,9% y apenas 1,3% en el mismo período de 2024.

Este deterioro también obligó al banco a aumentar las previsiones para cubrir posibles pérdidas por créditos impagos, que alcanzaron $106.600 millones en el cuarto trimestre.

Además, el banco registró un fuerte impacto en su rentabilidad: el retorno sobre el patrimonio (ROE) fue negativo en 2025, con un resultado de -4,6%, muy lejos del 15,7% que había logrado en 2024.

Banco Macro también registró problemas

El Banco Macro presentó un escenario similar. Su ratio de morosidad también llegó al 5% en el cuarto trimestre de 2025, cuando un año antes era del 1,3%.

Ante este contexto, la entidad decidió aumentar sus previsiones para cubrir posibles pérdidas. Al cierre de diciembre de 2025, el nivel de cobertura sobre el total de préstamos llegó al 5,6%, frente al 4,4% de septiembre y el 2,1% registrado a fines de 2024.

Al igual que otras entidades, el banco también registró una caída en la rentabilidad, con un retorno sobre el patrimonio negativo durante el año.

Más previsiones en el Grupo Galicia

En el caso del Grupo Financiero Galicia, el balance también reflejó un fuerte incremento en las previsiones por incobrabilidad.

El stock de previsiones alcanzó $776.187 millones, lo que representa un aumento del 13% respecto del trimestre anterior y del 130% en comparación con 2024.

Durante el último trimestre del año, el grupo registró previsiones por $340.717 millones, lo que también refleja el aumento del riesgo crediticio.

A pesar de ese contexto, la entidad logró cerrar el trimestre con una ganancia neta de $28.433 millones.

BBVA: la mora también subió

El Banco BBVA también registró un aumento en los préstamos en mora, que pasaron del 3,28% al 4,18% en el último trimestre de 2025.

Sin embargo, analistas del mercado señalaron que el dato fue menor al que esperaban, lo que podría indicar que el ciclo de deterioro del crédito estaría cerca de estabilizarse.

Récord de deudas impagas

En el conjunto del sistema financiero, el cierre de 2025 estuvo marcado por un fuerte aumento en el incumplimiento de pagos.

Según datos del Banco Central, la morosidad de las familias alcanzó en diciembre el nivel más alto en 18 años, con un 9,3% de deudas impagas.

El problema es especialmente fuerte en tarjetas de crédito (9,3%), préstamos personales (12%) y créditos prendarios (5,8%).

A pesar de este escenario complicado, los bancos confían en que la situación podría mejorar en los próximos meses, a medida que se estabilicen las tasas de interés y el contexto económico comience a mostrar señales de recuperación.

(Con información de Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR)

Visited 34 times, 2 visit(s) today