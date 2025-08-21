Cuarto detenido por brutal ataque en la via publica

Las Heras-, Finalmente detuvieron a la cuarta persona por un hecho de lesiones gravísimas

En un hecho donde un masculino día pasado resultara herida con arma blanca y severas lesiones la mayoría en el cráneo sobre la calle 13 de diciembre.

Esta tarde a las 18 hs se procedió a realizar un allanamiento por parte de la DDI en un domicilio de la calle 13 de diciembre y Piedra Buena, ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de nuestra ciudad.

El allanamiento fue positivo y se procedió a la detención de una persona de sexo masculino identificado con el apellido Rojas, y que quedo en carácter de detenido e incomunicado a disposición del magistrado interviniente.

La víctima

El hombre de 33 años que fue víctima de un golpe en la cabeza y una apuñalada en la espalda fue derivado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde fue internado en UTI. El ataque ocurrió el viernes pasado, cuando el ciudadano iba caminando por la calle 13 de Diciembre. Recibió una herida de arma blanca en la zona de la espalda y un fuerte golpe en la parte de la nuca, precisamente en una zona de la cabeza donde tenía una placa de platino producto de un disparo que había sufrido años atrás.

