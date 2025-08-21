Delincuentes atacaron a tiros una vivienda con sus ocupantes adentro

Caleta Olivia-, Desconocidos dispararon contra una vivienda en el barrio Los Pinos, causando daños en la puerta y en un vehículo estacionado. Los ocupantes se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados. No hubo heridos.

A horas de la madrugada del martes 19 de agosto del corriente año, la tranquilidad del barrio Los Pinos de la localidad de Caleta Olivia se vio interrumpida por un violento ataque contra una vivienda. Alrededor de las 03:20 horas, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en las instalaciones de la Comisaría Cuarta recibió un llamado de emergencia alertando sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre de 40 años, quien relató que momentos antes, mientras se encontraba en el interior de su domicilio en compañía de sus dos hermanos, escucharon la llegada de un vehículo que se detuvo frente a la vivienda. Sin poder identificar las características del rodado, los ocupantes de la casa oyeron varias detonaciones de arma de fuego, lo que los obligó a arrojarse al suelo para protegerse.

Una vez que cesó el ataque, el ciudadano comentó que salió al exterior y constató los daños ocasionados por los disparos. La puerta principal de la vivienda presentaba un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego. Además, su vehículo particular, un Chrysler Neón, dominio DCI-520, también resultó dañado, con un impacto en la luneta trasera y otro en la tapa del baúl. A pesar de la violencia del ataque, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Asimismo, el dueño de la propiedad le manifestó a los efectivos policiales que desconoce los motivos del ataque y no tiene sospechas sobre la identidad de los autores. Ante la gravedad de los hechos, se procedió al resguardo de la zona y se solicitó la intervención de personal de la División Gabinete Criminalístico, quienes realizaron el relevamiento de la escena, tomaron fotografías y recolectaron indicios que puedan ser útiles para la investigación.

Finalmente, fuentes de la Policía de Santa Cruz dieron a conocer que se dio intervención al personal de la División de Investigaciones (DDI) para que profundice las tareas tendientes a la identificación de los responsables. El caso quedó radicado en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad de Caleta Olivia, que se encuentra a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, y cuya secretaría de turno está encabezada por el doctor Kevin Rearte.

Nota: La opinión austral

