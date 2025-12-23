Gran cierre de Año de la Sala de Psicomotricidad

Las Heras-, Se celebro el cierre de un año lleno de aprendizajes, compromiso y trabajo en equipo.

Un camino recorrido con muchos logros, donde el principal objetivo del servicio fue guiar y acompañar a las familias, fortaleciendo vínculos y procesos.

Durante este año, asumieron con responsabilidad la entrega de la cinta de girasol, y impulsando acciones de concientización en los comercios locales, reafirmando nuestro compromiso con la comunidad.

Desde el municipio quieren felicitar a todo el personal por su dedicación y labor diaria. ¡Gracias por un gran año de trabajo y por seguir construyendo bienestar para Las Heras!

#IntendenciaAntonioCarambia

