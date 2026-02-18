Facebook Instagram Envelope

Torneo de Pista y Campo

Las Heras-, En el marco de la 8ª Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, el deporte vuelve a ser protagonista con una jornada que impulsa el talento y la superación.

Con múltiples pruebas donde los atletas podrán demostrar todo su potencial.

 Más información:

https://wa.link/i8qb9b

Viví el deporte en Las Heras. ¡La Estepa te espera!

#FiestaNacionalDeLaEstepaPatagónica

#IntendenciaAntonioCarambia

