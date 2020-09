Denuncian que el Hospital no tenía combustible para la ambulancia y un joven falleció

Las Heras-, Misael, un joven de sólo 26 años, falleció en la ciudad de Las Heras tras una nueva falencia del hospital local, dependiente del gobierno provincial. Su madre y novia postearon en redes sociales.

Una noticia desgarradora golpea a la ciudad de Las Heras. Misael, un joven de sólo 26 años de edad, falleció hoy en su hogar tras un ataque de asma. La familia solicitó una ambulancia pero el Hospital local, dependiente del gobierno provincial, pidió a la familia que llamen un remis ya que «no hay combustible para la ambulancia». Este es un nuevo hecho lamentable del nosocomio de la ciudad, presidido por el doctor Néstor Hernández. En sendas publicaciones, la madre y la pareja del joven Misael se descargaron en redes sociales.

La novia, Caro González, expresó «bien gracias con el hospital de mierda que tenemos porque verdaderamente es una mierda llamas por una urgencia a la ambulancia y te dicen tráelo en remis porque no tenemos combustible cuando mi pareja hoy a las siete de la mañana se me murió en mi casa no les importa un carajo la vida de los demás juegan con la salud de las personas! Todo se paga en esta vida HDMP».

Por su parte, la madre Quely Norma Raquel Saucedo Rodríguez, dijo «Hijo, te fuiste antes del tiempo indicado por Dios para partir a la Patria celestial, Misael quiero recordarte así, con esa sonrisa hermosa que tenías cuando se juntaban con tus hermanos y amigos en casa a disfrutar de un asadito, de una birrita, de unos matecitos, acá o en la canchita del barrio, tu lugar favorito de juntada de juegos de pelotas, cartas, dados como hacían siempre que podían y sus novias, o mujeres los dejaban claro, aunque siempre se las ingeniaban para escaparse un ratito de tanta responsabilidad!¡ Tus amigos, hermanos y familia, siempre nos sentiremos orgullosos de vos, fuiste abanderado en la EGB77,excelente alumno en la escuela EPP 53,un líder nato de la Patria en este lugar que aunque pequeño, supiste defender, vos y todo tu grupito de amigos, que al ver una injusticia no supieron obedecer a las extorsiones, sobornos, persecutas policiales que supieron padecer a veces sin motivos, motivos que Uds. desconocían, pero que yo no ! Quiero que todos sepan que tu partida de este lugar deberá ser acompañada por jueces, fiscales, políticos ,policías y personal de salud corruptos.!!Y aunque nosotros estamos de luto, el cielo está de fiesta! Un día nos encontraremos Misael, pero es necesario que nosotros sigamos en esta tierra hasta Vengar tu muerte, porque soy cristiana sí, pero en este momento como tú y yo sabemos hijito, yo no puedo ser hipócrita y lo único que quiero es Venganza!!! Justicia Nacional y Provincial por vos!!!!!! Tu madre siempre te amara, y tu mejor galardón ya lo obtuviste me dijiste un día…es el amor de tu familia, amigos y maestros, y el respeto de todo un pueblo, que aunque no es muy grande lo tenías y siempre lo tendrás en tu corazón, de ahí en más el qué dirán nunca te importó. Nos dejaste desconsuelo enorme y un vacío que nadie podrá ocupar. Tú hijito/a siempre tendrán el amor de todos nosotros, los que te amamos, y a tu mujer no vamos a dejarla sola porque todos sabemos cuánto se amaban». (NOTA: LA VOZ SANTACRUCEÑA)