Intendente en los talleres del SUM Caudillos Federales y el Galpón Cultural

Las Heras-, El mismisimo Intendnete Antonio Carambia en sus redes sociales, anuncio que durenate el fin de semana acompaño el cierre anual de los talleres que se dictan en el SUM Caudillos Federales y en el Galpón Cultural.

Carambia manifesto que; «La verdad es que estoy muy contento de ver todo el trabajo, el esfuerzo y el crecimiento que se logró durante este año».

Tambien el Intendete manifesto que; «Quiero agradecer de corazón a cada tallerista y a cada director por ponerle tanta dedicación para que estos espacios sigan creciendo y se consoliden como verdaderos motores de la cultura local».

También para terminar dijo que van por el camino correcto, apoyando a nuestros artistas, a nuestros vecinos y a cada taller que fortalece la identidad cultural de Las Heras.

