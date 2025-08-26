Detienen a ladrones que atacaron a un hombre y le robaron el celular

Caleta Olivia-, Ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia. La víctima sufrió el hecho de robo el pasado 19 de agosto y, este jueves 21, luego de un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1600, las autoridades dieron con los delincuentes.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de Caleta Olivia: un hombre fue atacado por ladrones que le robaron el celular y escaparon. Días después, tras un allanamiento, se logró dar con los responsables.

Todo ocurrió el pasado 19 de agosto, alrededor de las 06:45 horas. El vecino se desplazaba a pie por la zona de Av. Independencia y calle Presidente Perón cuando individuos lo interceptaron, lo agredieron físicamente y le sustrajeron el teléfono, para luego darse a la fuga en dirección al sector comercial “Vea y Lea”, donde finalmente los perdió de vista.

A partir de la denuncia y con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1 local, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia inició diversas tareas de pesquisa, coordinadas por el Departamento del Delito Organizado Zona Norte, orientadas a identificar a los autores.

Como resultado de las averiguaciones, este 21 de agosto, a las 13:00 horas, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1600 de la ciudad. El procedimiento, que contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales, División Comisaría Primera, División Comando de Patrullas y División Gabinete Criminalístico, permitió el secuestro de elementos de interés vinculados a la causa.

Durante la diligencia, dos sujetos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Según lo ordenado por la sede judicial interviniente, ambos quedaron detenidos en carácter de incomunicados, en el marco de la investigación que se desarrolla por el robo.

