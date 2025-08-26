Docentes amenazan con 48 horas de paro y medidas si hay descuentos salariales

Santa Cruz-, La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un paro de 48 horas para el jueves 28 y viernes 29 de agosto ante la falta de apertura de la mesa paritaria. La medida será levantada si el gobierno provincial convoca al diálogo y evita descuentos, pero podría incluso extenderse al lunes 1 y martes 2 de septiembre si eso no ocurre. El gremio también pide mejoras edilicias y participación docente en titularización.

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió avanzar con un paro de 48 horas para los días jueves 28 y viernes 29 de agosto. La medida se activó luego de que el gobierno provincial no convocara a la reapertura de las paritarias salariales.

Según el gremio, la protesta será suspendida si se abre la discusión y no se aplican descuentos a quienes adhieran a la medida de fuerza. En caso contrario, se prevé la continuidad del paro el lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Desde ADOSAC también reclamaron la titularización docente con participación colectiva y soluciones urgentes a la crisis edilicia en las escuelas.

La medida se desprende del último Congreso provincial del gremio, realizado tras una marcha que reunió a docentes de toda Santa Cruz.

(Fuente: Señal Calafate)

Visited 1 times, 1 visit(s) today