Hospital realizo más Capacitaciones en Primeros Auxilios

Las Heras-, Desde el hospital local, informaron que el pasado viernes, el Equipo de Capacitación de Enfermería brindó una formación en Primeros Auxilios destinada a la Escuela Formativa de Fútbol “EL BULA” .
La jornada incluyó una parte teórica y otra práctica, donde se trabajó sobre:
✅ Maniobras de RCP
✅ Uso correcto del DEA (Desfibrilador Externo Automático)
✅ Maniobra de Heimlich
Desde el hospital felicitan a los participantes por su compromiso y agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo.
Desde nuestro hospital se sigue impulsando la educación en salud como herramienta fundamental para la prevención y el cuidado de la comunidad.
