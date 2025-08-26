Hospital realizo más Capacitaciones en Primeros Auxilios

Las Heras-, Desde el hospital local, informaron que el pasado viernes, el Equipo de Capacitación de Enfermería brindó una formación en Primeros Auxilios destinada a la Escuela Formativa de Fútbol “EL BULA” .

La jornada incluyó una parte teórica y otra práctica, donde se trabajó sobre:

✅ Maniobras de RCP

✅ Uso correcto del DEA (Desfibrilador Externo Automático)

✅ Maniobra de Heimlich

Desde el hospital felicitan a los participantes por su compromiso y agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo.

Desde nuestro hospital se sigue impulsando la educación en salud como herramienta fundamental para la prevención y el cuidado de la comunidad.

