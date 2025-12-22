Robó un auto, atropelló a un joven y fue golpeado por una multitud

Trelew-, Un hecho de extrema violencia se registró en Trelew durante un evento deportivo barrial. Un hombre robó un auto, atropelló a un joven en su huida y fue brutalmente golpeado por un grupo de personas. Tanto la víctima como el presunto ladrón permanecen internados, mientras avanza la investigación policial.

Un grave episodio de violencia se vivió en Trelew durante la tarde del sabado, en el marco de las finales de la liga barrial que se disputaban en las canchas de Ameghino y Marquitos. Un hombre robó un automóvil estacionado en el predio deportivo y, al darse a la fuga, atropelló a un joven de 20 años que se dirigía a tomar el colectivo.

El hecho ocurrió cuando el acusado aprovechó un descuido del propietario de un Volkswagen Gol negro y se llevó el vehículo. A pocas cuadras del lugar, mientras circulaba por calle Michael Jones, embistió por detrás al joven, quien sufrió lesiones leves y realizó la denuncia correspondiente. Según se pudo reconstruir, la víctima había salido del barrio Sutiaga y caminaba unos metros antes de ser atropellada.

Tras el choque, el conductor fue alcanzado por al menos 30 espectadores que presenciaban el evento deportivo. Las personas lo bajaron del vehículo y le propinaron una violenta golpiza, al punto de que debió intervenir la Policía para evitar que la situación pasara a mayores. Los efectivos realizaron un cordón policial para frenar la agresión cuando el hombre ya se encontraba en el suelo.

Como consecuencia del episodio, ambos involucrados quedaron internados. El joven atropellado se encuentra fuera de peligro, mientras que el presunto ladrón permanece hospitalizado bajo custodia policial. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que se investigan las circunstancias del hecho y se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

En relación a versiones que circularon en redes sociales, la Policía aclaró que es falso que una menor haya sido arrojada del vehículo durante el robo. En la denuncia oficial, el dueño del auto confirmó que su hija se había bajado del Gol antes de que se produjera el hecho.

(El diario nuevo dia//Diario Jornada)

