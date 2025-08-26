Concejal Gomez participo del acto del Éxodo Jujeño

Las Heras-, El Edil manifestó que: “Es un evento que nos lleva a lo más profundo de nuestra historia y cultura”.

El Concejal sostuvo que fue un honor de acompañar la conmemoración del Éxodo Jujeño, un acto de valentía y libertad que marcó el camino de nuestra Patria.

En este encuentro también se compartió la ceremonia a la Pachamama, recordando la unión con la tierra, nuestras raíces y la fuerza de un pueblo que sigue latiendo tradición y futuro.

Gomez dijo sentirse agradecido por cada saludo y principalmente por la calidez con la que me recibieron, el orgullo con el que portan la Bandera de la Libertad Civil y la pasión con la que mantienen vivas sus costumbres.

Esta bandera, obsequiada por el General Manuel Belgrano al pueblo jujeño en 1813, es un símbolo único en nuestra historia: representa la lucha, la dignidad y el sacrificio de un pueblo que supo poner el bien común por encima de todo. No es solo un emblema, es la memoria viva de quienes defendieron la libertad.

El Edil Gomez manifestó; “Gracias a cada jujeño por abrirme las puertas de su cultura y por recordarnos que nuestra identidad se construye con memoria, respeto y unidad”.

