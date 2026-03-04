Dos detenidos tras violento robo a remisero

Las Heras-, Según el parte de prensa, en horas de la madrugada (00:20 hs.), personal policial que realizaba tareas preventivas en Barrio Calafate intervino ante el pedido de auxilio de una persona sexo masculino quien informa que había sido víctima de un violento asalto.

El remisero, manifestó que mientras trasladaba a dos pasajeros masculinos, uno de ellos extrajo un arma blanca e intentó lesionarlo, produciéndose un forcejeo en el que resultó herido en su mano izquierda (nueve puntos de sutura).

Los agresores lograron sustraer el vehículo y darse a la fuga.

De inmediato se desplegó un operativo de saturación y patrullaje, logrando ubicar el rodado marca Toyota modelo Etios, color blanco abandonado sobre Ruta Provincial Nº 43, tramo Las Heras – Pico Truncado y en las inmediaciones fue reducido y aprehendido uno de los involucrados, un masculino mayor de edad identificado como Contreras de unos 30 años de edad.

En el marco de la causa por Robo Calificado con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 local, se realizaron allanamientos con resultados positivos en barrio Las Americas Manzanas 408, 414 y sobre calle Guido Spano al 600, procediéndose al secuestro de elementos de interés y a la detención de un segundo implicado identificado como Amigorena de 32 años

Actualmente, dos hombres mayores de edad permanecen detenidos a disposición del Juzgado interviniente, mientras que la Policia continúa trabajando en el esclarecimiento total del hecho.

FDO. SUB COMISARIO SANCHEZ ANGEL EDUARDO – JEFE DIVISION COMISARIA PRIMERA

