Alan Williams, artista patagónico en la ciudad

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que tenemos el agrado de recibir en nuestra localidad al joven artista, quien por estos días se encuentra realizando una obra en el Paseo Laguna “Las Américas”.

Su mural, titulado “Guardianes de la Eternidad”, comienza a tomar forma en este espacio tan representativo de Las Heras, aportando identidad y una mirada que conecta con nuestra historia.

Durante estos días, vecinos que se acerquen podrán contemplar el desarrollo de la obra en vivo, acompañando el proceso de este artista que hoy deja su huella en nuestra ciudad.

El intendente agradece la visitar y por compartir su talento, que pone en valor nuestra identidad patagónica.

Intendencia Antonio Carambia

