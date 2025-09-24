Gran éxito del 1° Torneo de Pádel por el Día de la Sanidad

Las Heras, Con motivo de la conmemoración del Día de la Sanidad se llevó adelante el Primer Torneo de Pádel, una propuesta organizada por el Pdte. del H.C.D Dr. Mauricio Gómez en Conjunto con el Intendente Municipal Antonio Carambia con el fin de homenajear al personal sanitario y reconocer su compromiso con la comunidad.

La iniciativa reunió a trabajadores y trabajadoras de distintas áreas de la salud, quienes disfrutaron de una jornada deportiva y recreativa que permitió compartir, distenderse y fortalecer lazos fuera del ámbito laboral

Campeones y participación destacada

En el torneo participaron las categorías 6ta y 7ma Caballeros y 7ma Damas, consagrándose campeones

6ta caballeros Campeones Escotorin Facundo con Andres Beitia – Subcampeones Carlos Zampedri con Rodrigo Vazquez

7ma caballeros Campeones Fabio Spilman con Emilio Vazquez – Subcampeones Ghisolfo Guillermo con Apaza Diego

7ma damas Campeonas Silvana Sanchez con Astrid Figueroa – Subcampeonas Ramirez Adriana Con Varas Maria Sol

Los equipos que demostraron esfuerzo y compañerismo en la cancha. Más allá de los resultados deportivos, la jornada se destacó por el entusiasmo, la unidad y la energía positiva que caracterizó a todos los participantes.

Sorteo y entrega de premios

Además del torneo, se realizó en paralelo por iniciativa del edil Mauricio Gomez y Antonio Carambia la entrega de premios a los ganadores del sorteo por el Día de la Sanidad, iniciativa destinada exclusivamente al personal de salud como gesto de gratitud por la enorme labor que realizan día a día.

El concejal Mauricio Gómez, expresó:

“Queríamos reconocer de una manera especial a cada trabajador y trabajadora de la salud, quienes a diario ponen su esfuerzo, su tiempo y su vocación al servicio de la comunidad, dedicandoles muchas horas. Este torneo fue una oportunidad distinta, para que puedan distraerse, compartir y reírse un rato, en un ambiente diferente al de su rutina laboral. Es nuestro deber como representantes acompañar, valorar y generar espacios que fortalezcan tanto lo humano como lo profesional de quienes sostienen con tanta entrega el sistema sanitario”.

Asimismo, Gómez resaltó:

“La salud no se sostiene solo con infraestructura, sino con las personas que la hacen posible. Nuestro compromiso es seguir estando cerca, escuchando y generando acciones que reconozcan a este gran equipo humano”.

Una celebración con gran respuesta

La actividad recibió un fuerte acompañamiento de la comunidad y se consolidó como una experiencia inédita en la localidad, que combina deporte, reconocimiento y compromiso social.

El 1° Torneo de Pádel por el Día de la Sanidad se proyecta como el inicio de una tradición que busca no solo homenajear al personal sanitario, sino también ofrecer espacios que promuevan la integración, el bienestar y el cuidado de quienes dedican su vida a cuidar la salud de todos.

