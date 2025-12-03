“Aún cuando intentan desprestigiarlas, las Universidades Públicas Santacruceñas otorgaron más de 300 títulos”

Santa Cruz-, Fueron las contundentes definiciones del Decano de la Facultad Regional Santa Cruz Lic. Sebastián Puig en el Acto de Colación en el cual se graduaron 124 personas.

Un auditorio colmado de emoción por las más de 850 personas presentes fue el escenario perfecto e histórico para la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz.

Allí 124 profesionales de las carreras de Ingenierías Electromecánica e Industrial, Licenciaturas en Administración de Empresas, en Organización Industrial, y en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y las Tecnicaturas Universitarias en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, en Administración y en Higiene y Seguridad en el Trabajo recibieron sus respectivos títulos acompañados por sus familias y seres queridos.

El evento, concretado en las instalaciones del Auditorio del Movimiento Cristiano y Misionero, contó con un mensaje en video del Rector de la UTN Ing. Rubén Soro. En ese marco, el Decano Puig destacó “el aporte que desde la Facultad se hace en la formación de profesionales para fortalecer el desarrollo energético, industrial y organizacional de Santa Cruz”. En ese sentido, enfatizó: “Sabemos que son tiempos complejos para las Universidades Públicas. Por eso, realizar este acto es demostrar que la educación es el camino para transformar nuestra sociedad”.

Puig, agradeció el trabajo de toda la comunidad universitaria destacando que “los actos de colaciones son el resultado del trabajo en conjunto” y recordó que al inicio de su primera gestión como Decano solo habían 2 carreras y en 2025 “ya se dictan 7”.

“Aún cuando intentan desprestigiarlas, las Universidades Públicas en Santa Cruz otorgaron más de 300 títulos en 2025” resaltó Puig al referirse a que entre la UNPA UARG y la UTN se sigue apostando a formar profesionales que puedan apostar a la matriz productiva de Santa Cruz.

Visited 10 times, 9 visit(s) today