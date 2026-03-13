El Chaltén: realizaron el primer highline en el macizo del Fitz Roy

Regionales-, Equilibrio extremo en el Chalten. Un grupo internacional de deportistas extremos logró una hazaña sin precedentes en la Patagonia argentina: realizaron el primer highline en la Aguja de la S, dentro del macizo del Fitz Roy, cerca de El Chaltén.

La línea fue instalada y recorrida por un equipo integrado por los alemanes Lukas Irmler y Antonia Rüede-Passul, junto al argentino Leonardo Ferrari. También formaron parte del equipo los deportistas Miquel Ángel Sixto y Mariona Amengual, quienes participaron del armado y logística del proyecto.

La Aguja de la S es una imponente torre de granito ubicada en el grupo Fitz Roy, en la Patagonia argentina, que alcanza 2.335 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una montaña conocida entre escaladores técnicos por rutas clásicas como “Austrian” o “Josh Aike”. Qué es el highline

El highline es una disciplina extrema derivada del slackline (cuerda floja). Consiste en caminar sobre una cinta de nailon o poliéster tensada a gran altura, generalmente entre montañas, acantilados o edificios.

Los deportistas que practican esta modalidad se denominan highliners y suelen utilizar arnés y sistema de seguridad, ya que el equilibrio se realiza a cientos de metros del suelo.

En escenarios de montaña como la Patagonia, la dificultad aumenta por factores como el viento, el frío y la exposición, lo que convierte cada cruce en un desafío técnico y mental.

