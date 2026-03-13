Paseo de Artesanos y Emprendedores en la FNEP

Regionales-, En Horas empezara la Fiesta mas importante de la Patagonia. y las fechas serán acompañadas por artistas locales y nacionales. También habrá stands de gastronómicos y artesanos

13, 14 y 15 de marzo

En el marco de la 8va Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, más de 300 emprendedores y artesanos te esperan con creaciones únicas.

Calle Palmiro Pedemonte (al costado de Ciudad Deportiva)

El crecimiento de artesanos y emprendedores en fiestas locales se ha consolidado como un motor clave de la economía comunitaria y la identidad cultural, facilitando la comercialización directa y el desarrollo productivo, a menudo con apoyo municipal. Estos espacios fomentan la creación de redes de colaboración y permiten el paso de la producción artesanal hacia la formalización.

Municipio: «¡Vení a disfrutar de la Fiesta más divertida de la Patagonia!».

