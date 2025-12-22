El detenido en la plaza, habria salido la semana pasada en libertad

Las Heras-, Pasadas la 01 de la madrugada de este lunes, fuentes policiales confirmaron el deceso de Velazquez, herido con arma blanca, cerca de las 21 hs frente a la Plaza Gral San Martín por calle Gregores.

Debido a la gravedad de las heridas y pese al gran esfuerzo que realizaron los facultativo médicos para salvarle la vida, termino falleciendo pasada la 01 de la madrugada.

También continuaba internado otro masculino de apellido Nahuelcura, que fue trasladado por sus heridas por la misma policía hasta el nosocomio local.

Por este hecho se encuentra detenido Maximiliano Olivera que fue aprendido dentro de la plaza con mancha hemática sobre una pierna y se secuestro un arma blanca con manchas rojizas que aparentemente al momento de su aprensión portaba entre sus prendas de vestir.

Según fuentes policiales, el presunto agresor Olivera, habría recuperado la libertad a mediados de esta semana ya que se encontraba detenido por una causa de usurpación, atentado y resistencia a la autoridad, mas daños y destrozos en la División Comisaria Primera.

Un nuevo homicidio se registra en la ciudad de Las Heras, el hecho es investigado y llevado adelante por el juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 a través de la secretaria de turno de la Dra Aguilera.

Maximiliano Olivera deberá responder ante la justicia por el homicidio de Velazquez.

El cuerpo de Velazquez quedara en la morgue judicial , hasta que se le practique estudios médico forenses ordenado por la justicia local.

