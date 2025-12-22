Frente a la plaza colmada, dos personas apuñaladas y un detenido

Las Heras-, Este domingo 21 de diciembre, entrando a la estación del verano, con una plaza colmada la mayoría por jóvenes, fueron mucho testigo de un horrendo ataque y crimen frente a la mirada de todos.

Según fuentes policiales en la plaza centran de la ciudad se habría generado una discusión entre tres hombre, donde lamentablemente uno termino falleciendo horas después.

También a través de distintos videos captados por los mismos testigos de la plaza, se puedo saber como fue parte de la peles y el ataque de quien hoy se encuentra detenido.

Cerca de las 20 hs y sobre la calle Gobernador Gregores frente a la plaza Gral San Martin, se ve a un masculino mayor de edad agrediendo a otro hombre también mayor de edad de apellido Velazquez, y qué producto de las heridas producidas con un arma blanca se encontraba en grave estado de salud.

También otro sujeto de apellido Nahuelcura, habría sido herido y este, por su situación, fue trasladado rápidamente en la cajuela de la camioneta de la policía hasta el hospital local.

Se pudo saber que los heridos gravemente en ese momento fueron dos personas y la persona aprendida y sindicada como autor de las heridas es un sujeto identificado con el apellido Olivera.

Según fuentes policiales, el presunto agresor Olivera, habría recuperado la libertad a mediados de esta semana ya que se encontraba detenido por una causa de usurpación, atentado y resistencia a la autoridad, mas daños y destrozos en la División Comisaria Primera.

Este hecho de sangre sumaria una causa mas a su prontuario delictivo.

Al cierre de esta nota OLIVERA se encuentra detenido e incomunicado hasta que las autoridades judiciales del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 le tomen declaración indagatoria y resuelvan su situación procesal.

Intervinieron en el hecho Personal de la División Comisaria Primera, personal sanitario del Hospital , Gabinete Criminalistico y las actuaciones llevadas adelante por el Jugado de Instrucción Penal y Juvenil N.° 1 de la ciudad de Las Heras.

