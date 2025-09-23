Joven vuelca en el camino al basural

Las Heras-, En la tarde de este lunes alrededor de las 13:40 hs, se recensiono llamado en la División Comisaria Local informando que en ruta provincial 16 a unos 2 km del ejido urbano se había producido un vuelco de una camioneta.
Hacia el lugar se dirigió una comisión policial y corroboro lo informado, que por causas que se tratan de establecer un joven de 19 años, conducía una camioneta marca Toyota modelo Hilux, perdió el control de esta y termino volcando sobre una de sus banquinas.
El joven fue trasladado hacia el nosocomio local para ser asistido por facultativos médicos y una vez examinado determinaron que no presentaba lesiones.
El vehículo en cuestión fue entregado a sus dueños para que sea retirado del lugar por sus propios medios.
