El equipo de Nutrición hospitalaria dijo presente en congreso nacional

Las Heras-, Nuestro Equipo de Nutrición estuvo presente en el XXIII Congreso Argentino de Nutrición 2025, que se desarrolló del 3 al 5 de septiembre bajo el lema: “Una sola salud: nutrición sustentable para el bienestar global”.

Este encuentro, el más importante del país en el área de la nutrición, reunió a profesionales de todo el territorio nacional para compartir conocimientos, experiencias y los últimos avances científicos.

Felicitamos especialmente a las Licenciadas Leticia Echeverría, Natalia Romero y Débora Bringa, quienes representaron a nuestro hospital con profesionalismo y compromiso.

La participación de nuestro hospital en este congreso reafirma el compromiso de nuestro servicio de nutrición con la salud de las personas y también con el cuidado del planeta.

(Área De Comunicación)

