Desde la F.R.S.C. de la UTN Repudia Concurso Británico sobre las Islas Malvinas

Santa Cruz-, Río Gallegos, 9 de septiembre de 2025– El Consejo Directivo de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) emitió un comunicado oficial repudiando de forma categórica el concurso titulado “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falklands”, organizado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Consejo Directivo, tras analizar la iniciativa, ha resuelto por unanimidad de todos sus claustros:

Repudiar el concurso: Se condena enérgicamente esta acción que, bajo la falsa premisa de “conocimiento”, busca legitimar la ocupación británica en las Islas Malvinas. Se considera una provocación que utiliza a estudiantes argentinos como instrumento para avanzar en la ilegítima pretensión británica sobre nuestro territorio.

Reafirmar el compromiso: Se ratifica el compromiso histórico e irrenunciable de esta casa de estudios con la lucha pacífica y diplomática por la recuperación de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Malvinizar la educación: Se reafirma la política de Malvinización permanente en todos los espacios de la Facultad, honrando la memoria de los héroes de Malvinas y manteniendo viva la causa nacional.

El Consejo Directivo subraya que la organización de este tipo de concursos no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto donde la política exterior del actual gobierno argentino parece desconocer la lucha histórica y sostenida del pueblo argentino por sus derechos soberanos.

Finalmente, se aclara que un certificado de alumno regular de esta universidad no representa de ninguna manera un aval o respaldo para participar en concursos de esta naturaleza, organizados por entidades que atentan contra la soberanía nacional.

La Facultad Regional Santa Cruz, en su historia y en su presente, ha cultivado y cultivará siempre la memoria de Malvinas como una causa inherente a su identidad y a la lucha por la defensa del territorio que nos pertenece

Visited 33 times, 31 visit(s) today