El Hospital alerta y recomienda preventivamente ante la influenza A

Las Heras-, La comunicación fue emitida por el Hospital Distrital “Benigno Fernández” como medida de prevención. Aclararon que no hay casos en la localidad ni se declaró un brote, tras confirmarse dos detecciones aisladas en la provincia.

El Hospital de Las Heras difundió un alerta preventivo por influenza A

El Hospital Distrital “Benigno Fernández” de Las Heras difundió un alerta preventivo dirigido a la comunidad, con el objetivo de reforzar las medidas de cuidado y la vacunación.

Tras la confirmación de dos casos de influenza A (H3N2) en la provincia de Santa Cruz, el Hospital Distrital “Benigno Fernández” de Las Heras difundió un alerta preventivo dirigido a la comunidad, con el objetivo de reforzar las medidas de cuidado y la vacunación. Desde la institución aclararon que no se registraron casos en la localidad ni se declaró un brote.

En el comunicado oficial, el hospital recordó que la influenza A es un subtipo del virus de la gripe y que, hasta el momento, no se observaron cambios en la gravedad de la enfermedad. La difusión del alerta se enmarca en las acciones habituales de prevención y vigilancia epidemiológica, especialmente durante la circulación estacional de virus respiratorios.

Desde el nosocomio local se hizo especial hincapié en la vacunación antigripal anual, destinada a la población objetivo: niños de 6 a 24 meses, personas embarazadas y puérperas, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y personal de salud y estratégico. Asimismo, se recordó la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, que protege frente a otras infecciones respiratorias.

El alerta sanitario también incluyó recomendaciones ante la presencia de síntomas respiratorios o fiebre, instando a la población a consultar de manera oportuna al sistema de salud y a evitar el contacto con personas de grupos de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, personas embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

En cuanto a la situación provincial, se informó que los dos casos confirmados de influenza A (H3N2) en Santa Cruz correspondieron a adolescentes residentes de El Calafate, detectados en el mes de noviembre en el marco del monitoreo sanitario. Ambos pacientes presentaban antecedentes de viaje, por lo que no existe evidencia de transmisión local del virus, y evolucionaron favorablemente, sin complicaciones.

Finalmente, desde el Hospital Distrital “Benigno Fernández” reiteraron la importancia de mantener las medidas habituales de cuidado, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, la higiene de superficies y cubrirse al toser o estornudar, y cerraron el mensaje con una consigna clara hacia la comunidad: “Elegí cuidarte y cuidar a los demás”. (La opinión austral)

