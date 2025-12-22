SIPGER- Importante asamblea informativa en Seave, yacimiento Crown Point

Santa Cruz-, Con el acompañamiento de la conducción gremial, se compartió un panorama de la actividad y se reafirmó la prioridad de sostener cada puesto de trabajo en el sector OyM.

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) realizó una asamblea informativa junto a los compañeros de Seave, en el yacimiento operado por Crown Point, con el objetivo de brindar información actualizada sobre la situación de la actividad, el contexto de la industria y la realidad específica del sector de Operación y Mantenimiento (OyM).

El encuentro fue encabezado por el secretario adjunto Nallib Rivera, acompañado por referentes de la zona norte, miembros de Comisión Directiva, delegados y representantes gremiales, quienes dialogaron con los afiliados sobre la importancia de defender y sostener cada puesto de trabajo, en un escenario de cambios y reconfiguraciones operativas.

Durante la asamblea, se abordaron además las líneas de trabajo que el gremio viene impulsando para fortalecer la industria y garantizar continuidad laboral, destacando las gestiones y reuniones permanentes que lleva adelante el secretario general Rafael Güenchenen con operadoras y empresas del sector, con el eje puesto en resguardar el empleo, las condiciones laborales y la previsibilidad para las familias trabajadoras.

Desde SIPGER se remarcó que la presencia en los yacimientos y el diálogo directo con los compañeros es una herramienta central para informar, acompañar y resolver, reafirmando el compromiso de la defensa de los derechos laborales y el desarrollo de la actividad en Santa Cruz.

