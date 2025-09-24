El impacto de la adopción animal en Argentina

Nacionales-, Más de 20 millones de perros viven en situación de calle, de los cuales, tan solo 1 de cada 10 logra ser adoptado.

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la adopción responsable y el rol fundamental que cumplen las familias al dar una segunda oportunidad a los animales sin hogar.

Según el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, existen unos 20 millones de perros viviendo en situación de calle, lo que representa casi la mitad de la población canina del país. De ese universo, apenas 1 de cada 10 logra ser adoptado, mientras que el resto sobrevive en condiciones de abandono, desnutrición y alta exposición a enfermedades. Esta realidad no solo pone en riesgo la salud de los propios animales, sino también la de las personas, ya que pueden convertirse en vectores de zoonosis como la rabia, entre otras.

Aun así, existen señales alentadoras: el 64% de los tutores caninos en Argentina adoptó a su mascota, y para el 75% de ellos “su perro es como un hijo”. Esta percepción se manifiesta con mayor intensidad en mujeres, personas menores de 50 años y sectores socioeconómicos más vulnerables.

Adoptar es un acto de amor… y de responsabilidad

Para que la integración al nuevo hogar sea segura y saludable, es clave saber sobre el estado de salud del animal y seguir una serie de cuidados básicos. Walter Comas, médico veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de

MSD Salud Animal en Argentina, comparte estas recomendaciones fundamentales para quienes deseen dar este paso:

Primer chequeo veterinario: el profesional se encargará de analizar cuál es la situación general del animal y aplicará los controles pertinentes.

Calendario de vacunación al día: el profesional veterinario determinará cuáles son las vacunas pertinentes para cada etapa de vida del animal y en qué momento se deben aplicar.

Desparasitación externa de larga duración: utilizar productos de acción prolongada es clave para evitar pulgas y garrapatas. Existen tratamientos que brindan protección de hasta 12 semanas (3 meses) con una sola dosis y cuyo componente es Fluralaner. Es ideal porque simplifica el seguimiento del tratamiento, reduce el riesgo de reinfestaciones y mejora la calidad de vida del animal y su entorno.

No automedicar: nunca le des medicamentos de uso humano o veterinario sin indicación profesional. Un tratamiento inadecuado puede causar intoxicaciones o agravar un cuadro clínico.

Ambiente preparado: antes de que llegue la mascota, organizá el espacio del hogar con comedero, bebedero, cama, juguetes y zonas seguras. La rutina y el entorno predecible ayudan a reducir el estrés del animal recién llegado.

Tiempo y paciencia: los primeros días son clave. Evitá cambios bruscos, mantené una rutina clara y brindale contención emocional. Recordá que muchos animales adoptados vienen de situaciones difíciles y necesitan tiempo para adaptarse.

Una visión compartida: salud y bienestar para todos

“En MSD Salud Animal reconocemos a las personas que adoptan animales sin hogar, pues es una forma concreta de contribuir a una sociedad más justa y solidaria, donde cada mascota pueda encontrar una familia que la reciba con amor”, destaca Fabiano Hideto Ikejiri, Director General de MSD Salud Animal en Argentina.

“El bienestar animal es fundamental para nuestro entorno, porque iniciativas como ésta reafirman nuestra visión estratégica basada en el enfoque One Health, que reconoce que la salud de los animales, las personas y el ambiente están profundamente interconectadas”, explica.

El Día Mundial del Perro Adoptado es una oportunidad para celebrar que cada adopción representa una oportunidad para transformar el destino de un animal y que todas las mascotas merecen los mejores cuidados para disfrutar de una vida sana y divertida.

