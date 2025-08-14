El Lic. Olave, Director de CeMAIS, brindó una charla abierta en Deseado

Las Heras-, Desde el municipio, informaron que el pasado viernes 8 de agosto, en el marco de la presentación del libro Memento Vivire en la localidad de Puerto Deseado, el Lic. Marcos Olave —Director de CeMAIS— brindó una charla abierta titulada “Prevención y Detección de Abusos Sexuales en Niñeces y Adolescencias”.

Con una gran convocatoria de vecinos, autoridades locales y comunidad en general, se continua trabajando para un abordaje regional de problemáticas complejas, con compromiso, empatía y solidaridad.

El licenciado Marcos Olave manifestó que; “Vamos regionalizando el abordaje, con mucho agradecimiento les digo que esto no seria posible sin que esta gestión se haya comprometido así con la salud mental comunitaria! ¡Mil gracias!”

