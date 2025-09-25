El sábado 11 de Octubre llega al Boxing Club la 20º Edición del FEPCA

Santa Cruz-, En el Festival, estarán“Los 4 de Córdoba”, “La Repandilla”yArtistas Santacruceños. Uno de los festivales más importante de la provincia de Santa Cruz realizarála 20º “Edición (XX) Primavera” el Sábado 11 de Octubre (¡único día!) en el gimnasio principal del Atlético Boxing Club, con artistas nacionales invitados y auspiciados por “KAANI, la fiesta del sur”! (@fiestakaani)

Ya se puede acceder a la PREVENTA de entradas anticipadas con descuentos de manera online en www.eventosriogallegos.com (QR) se puede abonar con todas las tarjetas de crédito y débito vía Mercado pago. La venta de entradas físicas (en efectivo) esta disponibles en Oktubre Diskeria (9 de Julio 25) y en la MPCSS (9 de Julio 283). Como siempre los asistentes podrán disfrutar de una exquisita festividad donde se combinan sabrosas y destacadas cervezas y gin artesanales; deleitarse con riquísimas propuestas gastronómicas, tragos, música en vivo, y emprendedoreslocales; “20º FEPCA FESTIVAL”, más de 80 familias trabajando para brindar lo mejor.

Serán más de 70 canillas para degustar, Productores Cerveceros de toda la Provincia, entre ellos;de Río Gallegos, “Kalú”, “Emperador”, “Yatel”, “Ström”, “Mara”, “Lobo Patagónico”, “Eterna”, “Desembarco” y “Punto Sur”, de El Chaltén “Glaciares”.Gastronomía con opciones para todas las edades,estarán “Toto Rotisería”, “Mr. Pizza San Benito”, “Delicias Yubela”, “Mis 3 soles de

Patricia Zapata”, “El Rincón de los sabores de Iris Zamora”, “Eterna

(gastronomía)”, “Desembarco (gastronomía)”, y desde Puerto San Julián nos visita “A&V Burger de Axel Cutipa”. Tragos de autor por, “Lucifer”, “D´Ella Gin”, “Friend´s Bar”, “Los Giardino´s”, “Tucson” y “La barra de Guaja”.

Emprendedores como, “Desenfrenadas” de Daniela Ruiz; “Plumidusa” de Lourdes Cayo, “Angy Joyas” de Angelica Muñoz; y por primera vez

“Brillo&Glamour” de Camila Bahamonde, quienes estarán encargados del Stand Glitter, entre otros. Asegura tu ingreso en la PREVENTA online.

Capacidad limitada. Dato importante, los menores de 12 años no pagan

entrada. Consultas, pueden enviar mensaje al WhatsApp de Producción 2966- 627878. Prohibida la venta a menores de 18. Los menores deben estar acompañados por sus padres/tutor.

En tanto la grilla se conforma de la siguiente manera: la Peña de FEPCA se realiza en el marco del FEPCA Festival.

GRILLA SABADO 11/10 20º FEPCA FESTIVAL / La Peña de FEPCA / KAANI (LA FIESTA DEL SUR)

18:45 APERTURA “LA PEÑA DE FEPCA” (19:00 A 00:00 HS)

“DJ Spike” *Ambientación, Set MixignLive

“KEOKEN ESC. DE DANZAS FOLKLORICAS”

“MIGUEL ANGEL SALDIVIA”

“ESCUELA DE DANZAS LA TRINCHERA”

“NICO LUNA”

“GRUPO MAYMARÁ”

ESCUELA DE MALAMBO “SANTOS VEGA”

BALLET “KENK ATAMISHQUI”

“LOS 4 DE CÓRDOBA” [Show Nacional]

“SELENE VALDÉZ”

“DJ ARIEL UNDER” *Ambientación, Set MixignLive Comerciales/Cachengue

“LA FARRA” (Cuarteto)

“MACA ALVEZ” (Cumbia)

“KEVIN Y LA PIEZA RECORD” (Cumbia)

“LA REPANDILLA” [Show Nacional]

“LA KAMARILLA” (Cuarteto)

La organización de FEPCA agradece a empresas, comercios y entidades por su acompañamiento en apoyo logístico, tales como Hotel Patagonia, la Mutual de la Caja de Servicios Sociales (MPCSS); MARGA TAQSA; Valenziana Mubles RGL; Agua Vital; a la Secretaria de estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, extensivo al Secretario de estado, Sr. Rubén Martínez; a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz; a la Municipalidad de Río Gallegos y sus dependencias como Dirección de Comercio y Dir. Bromatología por su

permanente asesoramiento y control, y a todas las personas anónimas que se suman edición a edición.

Desde el año 2018 se realiza “Festival FEPCA”.

Mediante Resolución N° 527 de fecha 27 de abril de 2022 el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN (RESOL-2022-527-APN-MC), lo declaró de INTERÉS CULTURAL. Además, fue “Declarado de INTERÉS PROVINCIAL” por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz el 22 de Noviembre del 2018, por segunda vez el 09 de Junio del 2022 y por tercera vez el 11 de Abril del 2024; “Declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Rio Gallegos” el 18 de Octubre del 2018, por segunda vez el 04 de Noviembre del www.eventosriogallegos.com | www.fepca.com.ar | 2021 y por tercera vez el 11 de Abril del 2024. Un evento de carácter público con organización privada de un grupo de Santacruceños. El 25 de Abril del 2024 la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley Provincial Nº 3851 donde “FEPCA FESTIVAL” es Declarado como “FESTIVAL PROVINCIAL” | Decreto Nº 0465 del 16 de Mayo del 2024. FEPCA es un Festival que apuesta a la activación de la economía local, fomentar el TURISMO regional,apoyar y sostenerla CULTURAProvincial y a generar puestos laborales temporales. Llevan 19 ediciones realizadas y ya formaron parte más de 75.000 personas.

