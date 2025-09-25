Gisella Martínez visitó Pto San Julián y Piedra Buena

Santa Cruz-, La candidata a diputada nacional continúa con una nutrida agenda de reuniones con vecinos y actores locales en el marco de la recorrida por distintas localidades de toda la provincia.

La candidata a diputada nacional, Gisella Martínez, que integra la lista Por Santa Cruz -encabezada por el jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez- participó de la inauguración de la 31° edición de la Expo San Julián 2025 organizada por el municipio junto al intendente, Daniel Gardonio, donde recorrió los diferentes stands y pudo conversar con los artesanos, productores y vecinos, tras conmemorarse el 124° aniversario de dicha localidad.

En el marco de la recorrida que hasta el momento abarca la zona norte y centro de la provincia, la abogada radical destacó “la importancia de seguir apoyando a los emprendedores y artesanos a fin de fortalecer la economía y la cultura local, brindarles espacios y herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos y alentar el consumo interno”, y agradeció el recibimiento por parte del jefe comunal.

Del mismo modo, Martínez estuvo presente junto al vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena donde fueron recibidos por la intendenta, Analía Farías. Durante el encuentro, Martínez y la jefa comunal conversaron acerca de los diferentes proyectos en marcha en beneficio de los vecinos de esa localidad, el rol de la mujer en la política y su participación en los espacios de toma de decisiones.

Asimismo, Martínez y Leguizamón fueron invitados por Farías a la Isla Pavón para apreciar una jornada deportiva de actividades náuticas. Por último, la intendenta anunció el inicio de las obras para la puesta en valor de la Isla Pavón, en el marco del acuerdo celebrado entre el Gobierno Provincial, la UOCRA y la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena.

Finalmente, Martínez celebró el anuncio y resaltó “la importancia de este tipo de obras que no sólo mejoran la calidad de vida de los vecinos sino que impulsan y promueven a Piedra Buena como un sitio turístico ideal y natural para disfrutar en familia, y el aprovechamiento de este espacio verde de cara a la temporada alta de verano”.

