Por una causa de robo lo detuvieron en Truncado y será trasladado a Comodoro

Pico Truncado-, Un hombre de 47 años fue detenido en Pico Truncado durante la madrugada del sábado 20 de septiembre, en cumplimiento de un oficio judicial interjurisdiccional emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El detenido, con domicilio en esa ciudad, también se encuentra involucrado en actuaciones judiciales en trámite en Santa Cruz.

La Policía de Santa Cruz informó que, alrededor de la 01:00 del sábado 20 de septiembre, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante un procedimiento judicial en cumplimiento de una comunicación procesal emanada desde la Oficina Judicial de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El oficio se encuentra vinculado a una causa caratulada como «Robo Agravado», junto con actuaciones acumuladas conexas.

El detenido tenía causas en ambas provincias

Durante el operativo se concretó la detención de un hombre de 47 años, con domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Según detalló la Policía, además de la causa en la justicia chubutense, el mismo ciudadano figura como involucrado en actuaciones judiciales en trámite ante la jurisdicción de Pico Truncado, bajo la órbita del Juzgado Provincial de Instrucción, en un expediente caratulado «Robo en grado de tentativa».

Tras cumplirse las diligencias administrativas y el examen médico correspondiente, el detenido fue alojado transitoriamente en la División Comisaría Primera de Pico Truncado, bajo estrictas medidas de seguridad.

Traslado a Chubut bajo orden judicial

En el transcurso de la jornada, y conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial, el hombre fue entregado al Cuerpo de Infantería de Comodoro Rivadavia, que dispuso su traslado a una unidad policial de esa jurisdicción, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento forma parte del trabajo coordinado entre la fuerza provincial y el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de medidas procesales ordenadas en diferentes jurisdicciones. (El diario nuevo dia)

