El Secretario Adjunto realizo un recorrido Institucional

Rio Gallegos-, El Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, Nallib Rivera, junto a miembros de la Comisión Directiva, llevó adelante una importante jornada de trabajo en la ciudad de Río Gallegos.

Durante el recorrido, visitaron la obra del nuevo edificio adquirido por el Sindicato, donde funcionará la futura sede institucional, un espacio pensado para seguir fortaleciendo la representación y los servicios hacia nuestros afiliados.

También recorrieron la Proveeduría de los Trabajadores, donde mantuvieron un encuentro con la gerente de la sucursal zona sur, dialogando sobre las promociones, beneficios y servicios que se continúan ofreciendo en las dos sucursales de la ciudad.

La jornada concluyó con una reunión junto a colaboradores y miembros de la Comisión Directiva de Río Gallegos, reafirmando el compromiso de seguir trabajando unidos por el bienestar de todos los trabajadores petroleros.

Asimismo, Nallib Rivera adelantó que junto a la Comisión Directiva estarán recorriendo los yacimientos y visitando a los compañeros petroleros de la zona, fortaleciendo el vínculo y el acompañamiento permanente que caracteriza a nuestra institución.

Cabe destacar que todas estas acciones se desarrollan bajo el liderazgo y la visión del Secretario General, Rafael Güenchenen, precursor de los proyectos y gestiones que impulsan el crecimiento constante de nuestro Sindicato.

Visited 15 times, 11 visit(s) today