«El Torneo de River que nos llena de energía y futuro…»

Las Heras-, El Concejal Gomez manifestó que se vivió momentos que no solo se disfrutan… se viven y se siente esa vibra del acto inaugural del Torneo River, donde nuestros chicos fueron los verdaderos protagonistas.

Con la participación de 7 clubes locales y la presencia de Fundación River Plate (cat. 2010/2011), vivimos una jornada que refleja lo mejor que tenemos: un deporte que unido, que enseña y que abre puertas.

El acto contó con autoridades provinciales, acompañados por el nuevo Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Cruz, Gabriel Murúa y su equipo de trabajo. Ademas felicitar a la Secretaria de Deportes Municipal, ya que este tipo de actividades es un gesto claro del compromiso con el crecimiento del deporte local.

Gomez manifestó: «Gracias a cada familia, entrenador y jugador por ponerle alma a este sueño colectivo.

Estos encuentros no solo forman deportistas… forman valores, amistades y oportunidades que cambian historias».

