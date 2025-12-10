Senador Carambia: “Modernizar no tiene que implicar perjudicar derechos”

Santa Cruz-, El senador cuestionó el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno y advirtió que “trae cosas buenas pero también muchas cosas malas encubiertas”. También habló de la modificación al Código Penal y el Presupuesto 2026.

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el senador José Carambia se refirió a las reformas que impulsa el gobierno nacional en la Cámara Alta que incluyen la modernización laboral, cambios en el Código Penal y la modificación de la Ley de Glaciares.

En primer lugar, señaló que la nueva composición del Senado muestra “dos frentes más grandes y un canal del medio más amplio”. “Esperamos que haya diálogo y negociación, no una imposición. A veces sucede que lo único que quieren hacer es imponer las ideas y no discutir”, advirtió.

Según indicó, ayer ingresó el proyecto de Ley de Modernización Laboral que “tiene muchísimas otras cosas que no tienen que ver con el trabajo en sí mismo”.

“Toda norma trae cosas buenas pero también muchas cosas malas encubiertas. Nos quieren mentir con que se va a generar más trabajo cambiando leyes y ese cambio de leyes muchas veces viene perjudicando al laburante”, advirtió.

A modo de ejemplo, indicó que la reforma laboral “establece que las pymes o medianas empresas le pueden pagar al trabajador una indemnización o un juicio en 12 cuotas”.

“¿Está bien que las pymes tengan financiamiento? Sí, pero con la plata de los laburantes no. Los que tienen que financiar a las pymes son los bancos, no los laburantes con la indemnización. En 12 meses en Argentina todo puede pasar, puede haber una hiperinflación y encima tampoco le pagarían intereses sobre esas cuotas, según lo que estoy leyendo en el artículo. Eso está mal. Tenemos que hacer una norma que establezca que los bancos financien a las pymes y que le paguen las cuotas al banco, pero al laburante le paguen todo junto”, afirmó.

También indicó que el proyecto “trae cosas irrisorias”. “Son casi 200 artículos en los que hay cambios específicos para el ganadero. Por ejemplo, el artículo 175 es para que paguen menos impuestos. En un choclo de normas donde hay cosas que están buenas, pero en el medio te ponen las cosas que están mal o se tendrían que tratar en otra ley”, cuestionó.

Carambia consideró que es necesaria una reforma laboral pero remarcó que “modernizar no tiene que implicar perjudicar derechos u otras cuestiones”.

Por otro lado, criticó el argumento del oficialismo que sostiene que la “industria del juicio” atenta contra la generación de empleo.

“Yo creo que no hay contratación en blanco que es la que tenemos que pelear en serio porque amplían mucho el costo laboral y esa plata encima no va para el laburante, va para el Estado y ahí se queda en la nada. Esa es la cuestión central de por qué a veces la pyme, el comercio chico no los pone en blanco, no por la indemnización. Vos cuando contratás a alguien no estás pensando que lo vas a despedir, estás pensando que con esa persona vas a poder generar más ingresos o más dividendos”, expresó.

A su vez, apuntó que las multas al trabajo informal se cambiaron con la Ley Bases.

“Hace dos años hubo un cambio en la parte de la ley laboral que fue sacar multas. Teóricamente, decían que con eso se iba a contratar gente y que en dos años íbamos a ser Alemania. Pasaron dos años, no somos Alemania y las pymes no empezaron a contratar a la gente. Y hace diez años, con estas mismas leyes, estábamos con muchísimo menos desempleo porque es simple, la empresa si gana plata te contrata y listo. Es mentira que las indemnizaciones en Argentina son altas, es un mito”, afirmó.

En medio del debate por la reforma laboral, el senador cuestionó la postura de los sindicatos.

“Cuando les empiezan a tocar el bolsillo se acuerdan. ¿Dónde estaba Gerardo Martínez de la UOCRA cuando este gobierno cerró y aniquiló la obra pública? Tomando un cafecito. Ahora se acuerdan los sindicatos. Estos tipos tendrían que haber puesto un freno hace dos años y bajaron todos la cabeza, como muchos gobernadores”, expresó.

Carambia también se refirió a la reforma del Código Penal y advirtió que “no todo aumento de penas asegura que haya disminución de los delitos”.

Tiempo FM 97.5 · José María Carambia en La Parada por Tiempo FM

En esa línea, recordó que la Ley Bloomberg equiparó el robo con arma de juguete al robo con arma de verdad.

“Vos vas hoy a robar con arma de juguete y tenés la misma condena que si vas con un arma de verdad. Eso nos perjudicó porque el delincuente esa norma la sabe bien, entonces para qué va a ir a robar con un arma de juguete si es lo mismo que con un arma de verdad. A veces algo que queremos hacer bien puede ser contraproducente”, señaló.

“Yo creo que hay cuestiones que se tienen que discutir, sí, pero que no sea que lo que ellos creen que es, es. Para eso estamos en el Senado, hay muchos sectores, muchas provincias, muchos intereses”, afirmó.

Por último, se refirió al debate por el Presupuesto 2026.

“Uno de los problemas más graves para las provincias es que, algo bueno que hizo Macri en algún momento de ponerse de acuerdo y en la ley de presupuesto establecer que el déficit de las cajas de las provincias que no habían cedido se iba a cubrir, este gobierno lo derogó por un DNU, que fue el DNU que intentamos rechazar en el Senado. La Nación achicó con plata de las provincias y no nos repuso por ningún otro lado. Solamente ajusta a las provincias y ajusta a los municipios que hoy más necesitamos recursos”, manifestó.

Para finalizar, dijo que el proyecto debe incluir “obras para la provincia, represas e YCRT”.

“La forma de poder proteger hoy a Santa Cruz es juntarnos con otros senadores, con otros gobernadores que tengan los mismos intereses para pelear. Si no, vamos a ser dos loquitos votando todo que no sin intentar conseguir algo real, concreto para nuestra provincia”, concluyó. (Tiempo Sur)

