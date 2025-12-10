Guenchenen analizo con CEO de Roch el plan de inversión y estrategia en Yacimientos

Santa Cruz-, El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, mantuvo una reunión de trabajo con el CEO de ROCH, Gustavo Albrecht, y la Directora Relaciones Institucionales y RRHH, Silvana Chacra, para evaluar la situación actual de los yacimientos recientemente asumidos por la compañía y los lineamientos del plan operativo que la empresa desplegará en la región.

Güenchenen estuvo acompañado por el secretario adjunto, Nallib Rivera, el secretario gremial, Carlos Monsalvo, y los delegados Andrés Torres, Luis Rodríguez, Ariel Salazar y Oscar Pacilli que trasladaron las inquietudes y prioridades de los equipos en campo.

Durante el encuentro, la empresa presentó un informe detallado sobre el estado en que fueron encontrados los yacimientos y el diagnóstico técnico realizado en las primeras semanas de operación. Albrecht expuso además la estrategia de trabajo prevista, las etapas de inversión y los objetivos productivos que ROCH se propone alcanzar en el corto y mediano plazo.

La conducción sindical remarcó la importancia de preservar las condiciones laborales, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y sostener un esquema de diálogo permanente que permita acompañar el proceso de reactivación con previsibilidad y transparencia.

Ambas partes coincidieron en consolidar una agenda de seguimiento para monitorear avances, resolver contingencias y asegurar que el desarrollo de los yacimientos se realice con criterios de seguridad, eficiencia y pleno resguardo de la mano de obra local. Con el objetivo de aumentar producción y reservas.

