Resultados elecciones 2025 en Argentina

Nacionales-, Mapa con ganadores por provincia y municipio. Se definieron 24 senadores y 127 diputados para renovar parte del Congreso.

La Libertad Avanza midió cómo está parado ante el peronismo a nivel país, mientras que los gobernadores de Provincias Unidas intentaron romper la polarización.

Con un padrón de 36.477.204 votantes habilitados, este domingo 26 de octubre se desarrollaron las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se usó la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel país. Quedaron definidos 24 senadores y 127 diputados para renovar parcialmente el Congreso.

Se eligieron un total de 127 diputados nacionales (la mitad de las bancas de la Cámara Baja) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, según la siguiente cantidad por distrito:

Buenos Aires, 35. — Ciudad de Buenos Aires,13.

Santa Fe, 9. — Córdoba, 9.

Entre Ríos, 5. — Mendoza, 5.

Chaco, 4. — Tucumán, 4.

Catamarca, 3. — Corrientes, 3.

Jujuy, 3. — La Pampa, 3.

Misiones, 3. — Neuquén, 3.

Salta, 3. — San Juan, 3.

San Luis, 3. — Santa Cruz, 3.

Santiago del Estero, 3. — Chubut, 2.

Formosa, 2. — La Rioja, 2.

Río Negro, 2. — Tierra del Fuego, 2.

Además, en los siguientes ocho distritos se votaron senadores (tres en cada uno) para renovar un tercio de la Cámara Alta:

Ciudad de Buenos Aires. — Chaco.

Entre Ríos. — Neuquén.

Río Negro. — Salta.

Santiago del Estero. — Tierra del Fuego.

Tanto los diputados como los senadores electos en estas legislativas asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

Más allá de reconfigurar la composición del Poder Legislativo, estas elecciones sirvieron para medir el nivel de aprobación de la gestión de Javier Milei después de las derrotas en comicios provinciales, los traspiés en el Congreso y la volatilidad con el dólar que forzó la ayuda financiera de Estados Unidos.

Un objetivo central del Presidente fue intentar consolidar junto a sus aliados del PRO un tercio de la Cámara de Diputados para poder defender los vetos que firme contra las leyes que impulse la oposición.

Entre la oposición, en tanto, los comicios de este domingo constituyeron un nuevo round en la pelea por el liderazgo del peronismo al que aspira el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien quiere avanzar en el control del kirchnerismo.

La Libertad Avanza, que con cualquier resultado ya de antemano tenía garantizado un incremento de sus bancadas en Diputados y el Senado por los pocos lugares que arriesgaba, fue la única marca electoral que se repitió en los 24 distritos nacionales, con alianzas heterogéneas. El oficialismo presentó entre sus cabezas de listas a dos ministros, Patricia Bullrich para senadores por la Ciudad y Luis Petri para diputados por Mendoza.

El PJ eligió esta vez competir con el nombre de Fuerza Patria, pero sólo estuvo presente como tal en 14 distritos. En los demás, los principales referentes locales del espacio se presentaron con otras nomenclaturas.

Provincias Unidas, el flamante espacio estrenado por seis gobernadores dialoguistas al que se sumó Juan Schiaretti, buscó romper la polarización entre libertarios y peronistas, y posicionarse como una opción con la mirada ya puesta en las presidenciales de 2027.

Para el FIT-Unidad, principal frente de izquierda, el desafío estuvo en no ceder representatividad legislativa, ya que puso en juego la mayoría de sus bancas de Diputados. (Clarin)

Visited 31 times, 28 visit(s) today