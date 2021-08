Elorrieta: El gobierno incita cortes de ruta para bajar la imagen de Vidal

Provinciales-, Así lo afirmó el Diputado de SER Santa Cruz, tras el reclamo que se está desarrollando en los accesos de Pico Truncado y Las Heras. Afirmó que el vocero de los manifestantes, Omar Leguizamón, se encuentra subsidiado con importantes montos por provincia, y que medida de fuerza no tiene que ver con puestos de trabajo, “sino con un objetivo netamente político”.

El Diputado Hernán Elorrieta se refirió en las últimas horas al corte de ruta que se encuentran realizando en el acceso a Pico Truncado y Las Heras, y calificó como “netamente políticos” los objetivos del mismo, apuntando al gobierno provincial como el principal impulsor.

“Esto es muy claro: se vienen las elecciones, y Claudio Vidal lleva más de 10 puntos de diferencia respecto a sus seguidores. Entonces, están buscando maneras para deslegitimar su imagen” señaló.

En este sentido, el dirigente rememoró las consecuencias del corte de ruta del 2004, 2006, 2008, y en general las distintas medidas de fuerza que produjeron el virtual aislamiento de las distintas localidades de zona norte durante tiempos de campaña.

“Esto es lamentable, porque ya conocemos lo que pasa cuando hay cortes de ruta interminables. No llegan insumos, no llegan combustibles. La ciudades lo sufren, y el pueblo lo sufre. La vieja política no va más. Por eso llamo a la recapacitación del sector político, porque esta no es la forma” reflexionó el legislador.

“En tiempos de campaña, siempre hacen lo mismo, y utilizan a la zona norte como estrategia política a su favor” finalizó.