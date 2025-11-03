Emotiva despedida del Ballet Nacional de la Patagonia en México

Santa Cruz-, El elenco argentino cerró su gira internacional con una ovacionada función en el Teatro del Foro Cultural de Azcapotzalco, Ciudad de México.

El Ballet Nacional de la Patagonia – Santa Cruz (Argentina), bajo la dirección de Daniel Uribe, culminó con gran éxito su gira artística por México con una presentación inolvidable en el Teatro del Foro Cultural de Azcapotzalco, donde el público colmó la sala y despidió de pie a los artistas argentinos.

Durante la función, el conjunto presentó su espectáculo “Soy Argentina”, una obra escénica que recorre las regiones, danzas y paisajes culturales del país, desde la fuerza del sur patagónico hasta el alma de toda la nación.

Cada cuadro fue acompañado por la ovación y el canto del público mexicano, que celebró la entrega, la técnica y la emoción de los bailarines y músicos santacruceños.

“Esta función fue mucho más que un cierre de gira: fue un abrazo entre dos pueblos unidos por el arte”, expresó Daniel Uribe, director del Ballet Nacional de la Patagonia.

El elenco argentino, que durante las últimas semanas se presentó en diversos escenarios y festivales del Estado de México y la Ciudad de México, fue reconocido por su calidad interpretativa y por su labor de difusión del arte y la identidad cultural de la Patagonia argentina en el exterior.

El Ballet agradeció especialmente la invitación y el acompañamiento de la diputada local Luisa Ledezma, de la profesora Luisa Alpízar (Movimiento Ciudadano) y del concejal Rafael Espinosa de la alcaldía, quienes brindaron su apoyo y hospitalidad en esta última presentación.

Asimismo, la compañía destacó la gestión y producción de la Dra. Aranza Zu López, junto al productor Mauro Ronquillo y Glenda Espinosa, cuya labor hizo posible cada detalle logístico y artístico de esta emotiva despedida.

Con esta presentación, el Ballet Nacional de la Patagonia concluye una exitosa gira que fortaleció los lazos culturales entre Argentina y México, dejando una huella de fraternidad, arte y compromiso con la identidad latinoamericana.

“Desde el sur del mundo nos llevamos el eco de los aplausos, las sonrisas y el amor de un público que nos hizo sentir como en casa”, concluyó Uribe.

Gracias, México, por tanto. Hasta pronto.

