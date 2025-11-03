Un hombre fue baleado frente a su pareja

Caleta Olivia-, El ciudadano fue herido con arma de fuego a la altura 1662 de la avenida Costanera. Fue trasladado al centro de salud en un rodado particular. La Policía y Justicia se encuentran trabajando para dar con los responsables y esclarecer el hecho.

Un hombre fue hospitalizado tras recibir un disparo en la pierna en un domicilio de Avenida Costanera, de la ciudad de Caleta Olivia.

La policía se constituyó en el lugar y una mujer refirió que su pareja fue atacada por dos sujetos que se dieron a la fuga rápidamente a bordo de un vehículo.

La víctima fue evacuada de inmediato al Hospital Zonal. En la escena del crimen, los efectivos constataron vainas servidas en el suelo, confirmando el uso de un arma de fuego.

El caso quedó a cargo del personal de la División de Investigaciones (DDI), que inició las diligencias de rigor para dar con los agresores y esclarecer el móvil del ataque. (Tiempo Sur)

Visited 459 times, 459 visit(s) today